Piemonte: Confindustria, imprese caute su III trim, timori su ordini e produzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - 'E' evidente come pesino sulle previsioni per questo terzo trimestre, da un lato le incertezze legate alle varie tornate elettorali appena concluse, ma soprattutto il rallentamento della produzione industriale sia in Francia che in Germania. E trattandosi dei nostri due principali partner commerciali, l'effetto sulle nostre esportazioni e soprattutto sulle filiere dentro cui operano, e' immediato", ha detto Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, sottolineando che "ciononostante, registriamo un saldo positivo su investimenti e occupazione che indica chiaramente come la vocazione alla crescita delle nostre imprese sia forte". L'aumento del possibile ricorso alla cassa integrazione, "che non e' mai un segnale positivo, e' fortemente collegato alle difficolta' del settore automotive, che e' il cuore della nostra manifattura. Industria 5.0 e ulteriori incentivi sul settore auto, sono strumenti a disposizione del Governo, su cui le nostre imprese devono poter contare al piu' presto", ha aggiunto Amalberto. Va notato che il dato complessivo piemontese e' sintesi di un andamento settoriale divergente. Da un lato il comparto manifatturiero, in sofferenza, con indicatori in calo e cassa integrazione in aumento, soprattutto in alcuni settori.

Dall'altro, un terziario che prosegue la crescita iniziata dopo la pandemia e sembra non risentire delle tensioni sui mercati internazionali. A livello complessivo si mantengono positivi investimenti, tasso di utilizzo degli impianti e tempi di pagamento, varia poco il carnet ordini. Come gia' accennato, aumenta il ricorso agli ammortizzatori sociali, soprattutto nell'industria, che resta comunque su livelli storicamente bassi. A livello settoriale, nell'industria si registrano andamenti differenziati. I saldi ottimisti - pessimisti sono sotto la media regionale per tessile, metalmeccanica, gomma plastica, chimica e manifatture varie (gioielli, giocattoli). Restano positivi alimentare, cartario-grafico, legno, edilizia. Nel terziario, come gia' nelle scorse rilevazioni, tutti i comparti esprimono attese favorevoli; in particolare Ict, servizi alle imprese e trasporti.

Ars

(RADIOCOR) 10-07-24 13:09:02 (0309) 5 NNNN