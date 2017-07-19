Piemonte: Confindustria, 60% imprese investe e cresce con export, ok mercati extra Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Il 60% delle imprese piemontesi investe e cresce grazie alle esportazioni: nel 2025 tre imprese su cinque del sistema confindustriale piemontese hanno avuto rapporti abituali con l'estero e, di queste, il 40% segnala un aumento del proprio export, stabili invece i risultati per un altro ulteriore 35,5%, nonostante le turbolenze geopolitiche degli ultimi anni. E' quanto emerge dalla seconda edizione del Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, realizzato con il contributo di UniCredit e presentato a Torino. Le migliori performance arrivano dai comparti alimentare (+63,6% delle imprese segnala un aumento), chimico (+58,6%), trasporti (+57,1%) e legno (+50%). Francia, Germania e Stati Uniti restano i mercati di riferimento, seguono Spagna, Regno Unito, Svizzera e Polonia. Bene anche altri mercati extra-Ue come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Giappone, Canada e Cina. "Analizzare i processi di internazionalizzazione permette di comprendere come il nostro sistema produttivo sappia adattarsi a un contesto globale in costante trasformazione. Il Piemonte esprime da sempre un tessuto industriale solido", hanno detto Andrea Amalberto, Presidente di Confindustria Piemonte, e Alessandro Battaglia, Presidente della Commissione Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte, sottolineando che "sostenere le imprese in questo percorso e' necessaria una strategia di sistema, fondata sulla collaborazione tra pubblico e privato, una politica industriale capace di accompagnare le nuove frontiere dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale".

Confindustria "mette a disposizione di tutti, imprese e istituzioni, la piattaforma Expand, che permette di individuare con precisione mercati e settori prioritari e mostra un potenziale realizzabile immediato di 87 miliardi.

Serve quindi un'azione coordinata del Sistema Paese, perche' solo cosi' l'Italia potra' consolidare la propria presenza nei mercati internazionali e rafforzare la competitivita' delle imprese", ha aggiunto Barbara Cimmino, vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria.

