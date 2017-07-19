Dati
            Notizie Radiocor

            Piemonte: conferma impegno a garantire Borse di studio universitarie per 110 mln

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - La Regione Piemonte ha confermato l'impegno a garantire anche per il prossimo anno la copertura del 100% delle Borse di studio. E sono 20.153 gli studenti aventi diritto per l'anno accademico 2025-26, in aumento rispetto ai 18.601 dello scorso anno. Il fabbisogno complessivo sale cosi' da 102 a circa 110 milioni di euro, precisa una nota.

            Al momento sono disponibili 87,7 milioni di euro, risorse che consentono "di pagare immediatamente i vincitori della graduatoria". A questi si aggiungeranno circa 10,5 milioni di euro di fondi Pnrr che - insieme agli stanziamenti gia' previsti - permetteranno di completare i pagamenti a tutti gli idonei "una volta approvato il bilancio regionale", si legge. In questa fase resta quindi un differenziale finanziario da coprire, legato ai tempi di approvazione del bilancio.

            imt-com

            (RADIOCOR) 20-12-25 18:03:13 (0392) 5 NNNN

              


