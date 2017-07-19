Piemonte: conferma impegno a garantire Borse di studio universitarie per 110 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - 'Il diritto allo studio non e' uno slogan, ma una scelta politica concreta', afferma in una nota Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al diritto allo studio universitario. 'L'aumento degli aventi diritto e dei costi complessivi non ci ha fatto arretrare di un passo: al contrario, rafforza la nostra determinazione a garantire il 100% delle Borse di studio. E' un impegno importante, non scontato e che non tutte le regioni riescono ad assicurare'.

Secondo Chiorino, l'investimento sul diritto allo studio ha anche una valenza economica: 'Investire sul diritto allo studio significa investire sul futuro del Piemonte, nella consapevolezza che istruzione e formazione possano diventare settori di traino per le transizioni in atto, come quella dell'intelligenza artificiale, verde e digitale'.

imt-com

(RADIOCOR) 20-12-25 18:20:05 (0397) 5 NNNN