Piemonte: Cirio inaugura il 2024 al Museo di Scienze Naturali, siamo ripartiti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - A proposito dei conti il presidente Cirio ha ricordato che dal 2019 'questa amministrazione ha pagato oltre 2 miliardi di debiti, senza alzare le tasse per i cittadini, con una gestione virtuosa certificata anche dall'agenzia di rating Moody's'. Tra gli obbiettivi preannunciati per i prossimi mesi: l'approvazione della legge sulla casa, la legge sul benessere degli animali, il testo unico sul terzo settore.

Il 2024 consegnera' al Piemonte anche il nuovo Piano per la qualita' dell'aria, al centro di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di consolidare il trend di miglioramento dopo che Arpa ha certificato il calo degli sforamenti nel 2023. Mentre per la sanita' la giunta Cirio annunci un aumento di posti letto e il recupero delle liste d'attesa per cui la Regione ha attivato un piano straordinario, con esami da gennaio anche il sabato e la domenica.

