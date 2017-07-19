Piemonte: cinema, nuova finestra da 3mln di euro per Piemonte Film TV Fund

Da Gentlemen 2 a Lidia Poet (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 set - Restera' aperta fino alle ore 12 di venerdi' 2 ottobre la seconda sessione 2026 del Piemonte Film TV Fund, il bando della Regione Piemonte finanziato attraverso fondi FESR 2021-2027 per sostenere le imprese cinematografiche e audiovisive che scelgono il Piemonte per la realizzazione delle proprie produzioni. La nuova finestra parte con una dotazione di 3mln di euro e e verra' rafforzata attraverso il recupero di risorse residue pari a circa 920 mila euro, derivanti da rinunce, revoche e riduzioni relative a contributi precedentemente concessi. La Regione e' al lavoro sulla relativa determinazione. Il Piemonte Film TV Fund e' uno dei principali strumenti della strategia regionale per rafforzare la filiera cinematografica e audiovisiva e aumentare la capacita' del territorio di attrarre nuove produzioni: per il 2026 il bando dispone di una dotazione complessiva di 7mln di euro. Tra i progetti sostenuti figurano lungometraggi e serie televisive sui grandi schermi e sulle piattaforme nazionali e internazionali, tra cui "La legge di Lidia Poet" sbarcata in questi giorni sulla Rai e la nuova stagione 2 della serie Netflix "The Gentlemen" di Guy Ritchie che ha scelto il lago Maggiore in Piemonte per alcune riprese.

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(RADIOCOR) 06-09-26 11:07:18 (0174) 5 NNNN