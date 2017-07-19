Piemonte: avvia revisione della Legge Urbanistica regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Il Tavolo, formalizzato con delibera della Giunta regionale del 30 giugno scorso e che tornera' a riunirsi a novembre, dovra' raccogliere le osservazioni di enti e operatori in vista di un testo di legge che vedra' la luce nei prossimi mesi. Tra i principi guida inseriti ci sono le nuove esigenze: dal contrasto ai cambiamenti climatici, al contenimento del consumo di suolo e la flessibilita' dei piani regolatori.

"La legge 56 ha segnato una stagione importante ma oggi ha bisogno di essere rivista in profondita'", spiega l'assessore all'Urbanistica Marco Gallo. "Non iniziamo da zero, partiamo dalle proposte gia' avanzate dagli stakeholder e dal confronto con chi vive quotidianamente i processi di pianificazione. Vogliamo una normativa che tenga conto della sostenibilita', della perequazione urbanistica, del contenimento del consumo di suolo e che semplifichi i processi senza rinunciare alla qualita'. E' una sfida complessa, ma con il contributo di tutti possiamo arrivare a un risultato concreto e condiviso in tempi ragionevoli".

ami

