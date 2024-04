Piemonte: assegnati 9,2mln per le prime cinque green communites

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 apr - Via libera ai contributi per le prime cinque green communites del Piemonte. E' stata pubblicata la graduatoria per l'assegnazione degli oltre 9,2 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne (Fosmit): due milioni di euro ciascuno sono stati assegnati alle Gc 'Maira Grana', 'Sinergie in Canavese' e 'Valchiusella di acqua e pietra', 1.967.800 alla Gc 'Sesia Green', 1.300.828 euro alla Gc 'Valle Tanaro'.

Le altre sette green communities che hanno presentato domanda ed il cui progetto e' stato considerato ammissibile otterranno il finanziamento con lo scorrimento della graduatoria, per ulteriori 9,6 milioni di risorse Fosmit 2023. Ogni 'green community' deve obbligatoriamente comprendere il territorio di almeno 10 Comuni, garantire la contiguita' territoriale ed essere costituita per almeno l'80% da Comuni classificati montani o parzialmente montani.

