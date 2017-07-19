Piemonte: AI antismog, 11,5mln per scongiurare il blocco degli euro5

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - L'intelligenza artificiale alleata per ridurre lo smog. Il piano della regione Piemonte per la qualita' dell'aria, che ha blindato la scelta di non bloccare i veicoli Euro 5 a partire gia' da questo autunno con l'annuncio di un piano alternativo che eviti ulteriori sanzioni da parte di Bruxelles, riparte anche da qui con investimento di oltre 11,5mln di euro per trasformare la gestione della mobilita' urbana, ridurre le code nei punti critici e abbattere le emissioni inquinanti attraverso l'uso delle tecnologie. Una primissima applicazione sperimentale prendera' il via gia' entro la fine del 2026 a Torino, nello snodo di Piazza Re Rebaudengo, per poi estendersi progressivamente ai Comuni della prima cintura (Beinasco, Orbassano, Grugliasco, Collegno, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Venaria Reale) dove si concentrano i flussi di traffico piu' intensi e i collegamenti strategici del trasporto pubblico. L'intero sistema sara' a pieno regime entro il 2029. Mentre altre grandi metropoli europee come Barcellona o Praga stanno testando l'Intelligenza Artificiale per ridurre semplicemente i tempi di attesa o creare 'onde verdi' automobilistiche, il Piemonte introduce un'innovazione unica a livello europeo: i semafori intelligenti regoleranno i flussi incrociando i dati del traffico in tempo reale direttamente con i livelli di inquinamento (PM10, PM2.5 e NOx) registrati dalle centraline Arpa.

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(RADIOCOR) 05-09-26 11:02:21 (0202) 5 NNNN