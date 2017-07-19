Piemonte: agricoltura, stanziati 1,85 mln per il credito alle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Il Piemonte ha messo a disposizione 1,85 milioni di euro per coprire parte degli interessi sui prestiti bancari contratti nel 2026 da imprese agricole singole, associate e cooperative "per esigenze di conduzione aziendale", spiega una nota. Il contributo regionale sara' pari al 2% dell'ammontare del prestito per le imprese in pianura o collina, e al 2,5% per quelle montane. 'Questo intervento costituisce un sostegno concreto alle nostre aziende e cooperative agricole', afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Paolo Bongioanni, sottolineando che la misura aiuta le imprese 'a disporre della liquidita' necessaria' per la produzione. Per l'assessore si tratta di un sostegno a un comparto 'soggetto alle tante variabili del settore e che proprio per questo deve poter godere di tutte le certezze di liquidita''.

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