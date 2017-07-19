Piemonte: agricoltura, stanziati 1,85 mln per il credito alle imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Per imprese singole, societa' semplici e forme associate con meno di cinque imprenditori agricoli, il prestito ammesso dovra' essere compreso tra 5mila e 80mila euro. Per cooperative agricole e forme associate con almeno cinque imprenditori agricoli, la spesa massima finanziabile sara' calcolata "con riferimento e in proporzione alle effettive esigenze finanziarie rilevate dal bilancio d'esercizio", chiarisce una nota.

Finora, secondo la Regione, 327 aziende e cooperative agricole piemontesi hanno beneficiato del credito di conduzione, generando prestiti per 91 milioni di euro. Nel dettaglio, 276 imprese singole e forme associate sotto i cinque imprenditori hanno avuto accesso a prestiti per oltre 11 milioni; mentre 51 cooperative e altre forme associate composte hanno ottenuto finanziamenti per oltre 80 milioni.

imt-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-07-26 17:15:14 (0401)FOOD 5 NNNN