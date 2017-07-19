Piemonte: agli atenei 100mln di euro per la ricerca dai fondi Fesr

Regione: garantire crescita e competitivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 14 set - Sono 27 i progetti proposti da Atenei e Centri di ricerca piemontesi inseriti nella graduatoria del bando Infra+ e che potranno essere realizzati grazie al finanziamento che verra' erogato dalla Regione tramite il Fondo europeo di Sviluppo regionale (Fesr). La Regione ha destinato al bando 30mln di euro, che attiveranno investimenti per quasi 100mln di euro. Tra i progetti si spazia dalla microelettronica all'aerospazio, dalla manifattura avanzata ai nuovi materiali, dalla microelettronica all'intelligenza artificiale generativa, e si prosegue con transizione energetica, economia circolare, mobilita' sostenibile, biosicurezza e monitoraggio ambientale, agroindustria. Tra questi il Politecnico di Torino vede 14 progetti, di cui 9 come capofila e 5 in qualita' di partner di progetto. Altrettanti 14 i progetti per l'Universita' di Torino, capofila a sua volta in nove progetti. Sette le iniziative che coinvolgo o vedono la guida dell'Universita' del Piemonte Orientale.

'Abbiamo infatti aumentato la dotazione finanziaria, consapevoli che investire in ricerca e innovazione significa garantire al Piemonte crescita, competitivita' e nuove opportunita' di lavoro qualificato. Significa attrarre talenti e imprese, rafforzare il legame tra Universita' e sistema produttivo. La ricerca e' il motore che rende il nostro territorio protagonista del futuro', sottolinea l'assessore all'Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte, Matteo Marnati. "La competitivita' internazionale delle infrastrutture di ricerca rappresenta uno degli assi portanti dello sviluppo degli atenei. Questi finanziamenti si inquadrano perfettamente nelle traiettorie strategiche di ricerca del Politecnico, sviluppate dai dipartimenti e dai centri interdipartimentali insieme all'industria", ribadisce anche il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati.

