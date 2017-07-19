Piemonte: agli atenei 100mln di euro per la ricerca dai fondi Fesr -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Un bando "che valorizza l'innovazione come bene pubblico. E' questa la dimostrazione che la conoscenza e' risorsa quanto mai indispensabile, perche' sostiene la competitivita' delle imprese, la qualita' della vita dei cittadini e la resilienza delle comunita'. Come Universita' di Torino siamo orgogliosi di contribuire, insieme ai partner scientifici e industriali, a costruire un Piemonte che investe nel sapere come leva per il futuro', dice il rettore dell'Universita' di Torino Stefano Geuna. "La collaborazione tra universita' e diversi enti di ricerca, che emerge chiaramente da molti dei progetti presentati, e' la vera chiave di volta: mettendo in rete le nostre eccellenze, rafforziamo l'intero sistema regionale e acceleriamo il progresso scientifico e tecnologico del Piemonte', aggiunge il rettore dell'Universita' del Piemonte orientale Menico Rizzi.

Insieme agli atenei piemontesi l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Competence Center 4.0, Fondazione Links, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fondazione AI4Industry, Cnr, Fondazione ISI.

ami

