Piemonte: 7,7 mln alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico concluso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - La regione Piemonte ha stanziato 7,7 milioni di euro a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie per l'anno scolastico 2025-2026. Le risorse, secondo una nota, "sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute nell'anno scolastico appena concluso". Il 75% dello stanziamento e' stato riservato alle scuole presenti nei Comuni con meno di 15mila abitanti e nelle frazioni dei centri piu' grandi, con l'obiettivo di sostenere in particolare i territori dove questi istituti rappresentano un "sono un presidio essenziale e prezioso, che contribuisce ad arginare il crescente fenomeno della desertificazione dei territori collinari e montani". 'Soprattutto in questi territori, tenere una scuola aperta vuol dire famiglie che possono restare nel luogo dove hanno scelto di vivere, bambini che crescono insieme e paesi che continuano ad avere un futuro', ha dichiarato in una nota l'assessore regionale all'Istruzione e Merito, Daniela Cameroni.

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(RADIOCOR) 16-08-26 15:09:17 (0274) 5 NNNN