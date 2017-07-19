Piemonte: 7,7 mln alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico concluso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - I contributi sono stati assegnati in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, e in parte direttamente agli istituti non convenzionati. Per accedere alle risorse e' richiesto un minimo di 15 alunni per sezione, ridotto a 8 nel caso delle scuole "a sezione unica". Gli istituti devono inoltre essere senza fini di lucro, operare con modalita' non commerciale ed essere aperti alla generalita' dei cittadini. Sul totale di 7,7 milioni, circa 7,45 milioni andranno ai Comuni e quasi 254mila euro direttamente alle scuole. La quota piu' consistente e' destinata all'area metropolitana di Torino, con circa 3,14 milioni.

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(RADIOCOR) 16-08-26 15:09:57 (0275) 5 NNNN