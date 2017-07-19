Piemonte: 700mila euro contro violenza sulle donne, un terzo va al lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Sono 700mila euro i fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte per gli anni 2026-27 nel contrasto alla violenza contro le donne, per interventi di prevenzione, autonomia e sensibilizzazione.

Secondo le linee guida indicate dal governo, 235.000euro, un terzo della somma, vanno ad inserimento e reinserimento lavorativo e di accompagnamento all'autonomia delle donne vittime di violenza. "Il lavoro rappresenta uno strumento fondamentale di liberta' e di uscita dalle situazioni di violenza, cosi' come la scuola e' il luogo in cui si costruisce una cultura del rispetto, delle pari opportunita' e delle relazioni sane - sottolinea in una nota l'assessore alla Cultura, Pari opportunita' e Politiche Giovanili, Marina Chiarelli -. Accanto a questo, e' essenziale coinvolgere i territori, i luoghi di lavoro, le universita' e le reti sociali, rafforzando una responsabilita' collettiva che non lasci sole le donne. La Regione Piemonte continuera' a sostenere un sistema di interventi integrato e diffuso, in coerenza con la legge regionale e con il Piano nazionale, perche' la lotta alla violenza di genere e' una priorita'".

