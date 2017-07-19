Piemonte: 6,2mln per la ristrutturazione dei vigneti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Col mercato del vino destinato a cambiare, i vigneti piemontesi provano a cambiare volto. Sono in arrivo 6,2mln di euro per la ristrutturazione dei vigneti piemontesi. Ne beneficeranno 377 viticultori di sei province per sostituire impianti di vigneto esistenti con altri piu' moderni, di maggiore qualita' e redditivita' sul mercato. Un intervento che nel corso del 2026 coprira' oltre 400 ettari. "L'intervento per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e' di tipo strutturale, finanziato con fondi europei dell'Ocm Vino, e prevede un regime di aiuti per adeguare e razionalizzare i vigneti piemontesi destinati alla produzione di vini di qualita' a denominazione di origine: i punti di forza della nostra produzione vitivinicola e del nostro export nel mondo", spiega l'assessore assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

"Grazie a questo intervento vengono favoriti gli estirpi e il reimpianto che e' un'operazione che preserva nel tempo la qualita' del nostro prodotto. L'obiettivo e' aumentare la competitivita' dei produttori piemontesi, favorire la riqualificazione di alcune produzioni e incentivare la meccanizzazione per ridurre i costi di produzione che gravano su aziende spesso piccole, a dimensione familiare o in condizioni classificate 'eroiche' per le caratteristiche di altitudine e pendenza del terreno", prosegue. I pagamenti prevedono l'erogazione dell'anticipo pari all'80% entro la primavera 2026, e il restante 20% a conclusione dei lavori. E gia' nel prossimo mese di febbraio si attende il nuovo bando annuale che concludera' la programmazione Ocm 2023-27.

com-ami

(RADIOCOR) 11-01-26 15:35:55 (0341) 5 NNNN