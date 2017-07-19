Piemonte: 58 milioni all'agricoltura da raggiungimento target Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - In arrivo altri 58mln di euro per l'agricoltura piemontese, grazie al rillocamento dei fondi europei. Il target raggiunto con oltre il 99% di fondi impiegati e portati a termine con pagamenti completati, ha consentito di recuperare e riallocare la somma dalle economie della vecchia programmazione del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-22 che, integrati con nuove assegnazioni nazionali, diventano risorse aggiuntive. Le nuove risorse andranno in parte a implementare i fondi disponibili su specifiche misure e bandi, consentendo lo scorrimento delle graduatorie e quindi l'ammissione al finanziamento di nuovi soggetti idonei e in attesa, e in parte potranno invece essere riallocate su nuove misure e priorita' previste dal Csr 2023-27, il Complemento di Sviluppo rurale che e' succeduto al precedente Psr e che potra' permettere l'apertura di nuovi bandi, secondo quanto annunciato dall'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. "Una virtuosita' che non solo ha scongiurato il rischio che finissero ridotte o perdute le quote di cofinanziamento statale e regionale che sono ad esse vincolate, ma che ha permesso che le economie della programmazione Psr 2014-22 potessero essere recuperate e rimesse in circuito come risorse fresche per la nostra agricoltura sul Csr 2023-27 senza pesare sul bilancio regionale", ha spiegato.

Nel dettaglio, 6mln di euro andranno ad un nuovo bando per la promozione dei prodotti di qualita' certificata e con 4,6 mln per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali. Crescera' di 1mln di euro la dotazione del bando per la trasformazione dei prodotti agroalimentari, arrivando a 18,6 mln. Infine, 18,8mln andranno agli investimenti per la competitivita', fra cui il sostegno ai giovani agricoltori e la biosicurezza dei suini.

