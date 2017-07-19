Piemonte: 5,5 mln per interventi di messa in sicurezza in 70 Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Oltre 5,5 milioni di euro per finanziare 85 nuovi interventi di messa in sicurezza di strade, corsi d'acqua ed edifici pubblici: e' quanto ha stanziato la Regione Piemonte con un nuovo provvedimento che assegna risorse a 70 comuni e alla provincia di Cuneo, utilizzando la legge regionale n. 38 del 1978. Le opere riguardano in particolare la viabilita' comunale, oltre al "ripristino e consolidamento di edifici pubblici, il rafforzamento delle infrastrutture danneggiate da eventi meteorologici intensi, la realizzazione di opere di difesa idraulica, il consolidamento degli argini e alla gestione delle criticita' lungo i corsi d'acqua, specifica una nota.

Dell'importo complessivo di 5,54 milioni di euro, alla provincia di Torino vanno 1,7 milioni per 25 interventi in 20 Comuni. Segue Cuneo, con 1,4 milioni per 15 interventi in 12 Comuni, mentre sono previste somme minori per vari Comuni nelle province di Alessandria, Asti, il Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Novara.

