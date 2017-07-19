Piemonte: 5,5 mln per interventi di messa in sicurezza in 70 Comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - 'Nel corso del 2025 la Regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunita' locali', ha ricordato in una nota il presidente Alberto Cirio. 'Il Piemonte e' un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire' in queste criticita' 'significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i Comuni'.

Sulla stessa linea l'assessore alla Difesa del suolo, Opere pubbliche e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea come 'la Regione sia sempre al fianco degli enti locali, che spesso faticano a reperire risorse per interventi indispensabili. Questi finanziamenti consentono di intervenire su situazioni di criticita', migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone'.

imt-com

(RADIOCOR) 28-12-25 12:33:02 (0292) 5 NNNN