Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Piemonte: 4,7 mln per bonifiche e messa in sicurezza in provincia di Torino

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Una dotazione di 4,7 milioni di euro per la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati in provincia di Torino. La Giunta regionale del Piemonte ha approvato in settimana - su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - lo schema di atto integrativo che aggiorna cronoprogrammi e disciplina le risorse finanziate attraverso il Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

            Le risorse sono state cosi' ripartite: 995mila euro per il sito ex Interchim a Cirie'; 1,8 milioni per l'ex Lerifond a Givoletto; e 1,84 milioni per le aree ex Olma ed ex Chimica industriale a Rivalta di Torino. L'accordo iniziale e' stato sottoscritto il 2 settembre 2021 tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regione Piemonte, citta' metropolitana di Torino e i Comuni di Cirie', Givoletto e Rivalta di Torino.

            imt-com

            (RADIOCOR) 28-02-26 14:02:02 (0289) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.