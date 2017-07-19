Piemonte: 4,7 mln per bonifiche e messa in sicurezza in provincia di Torino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Una dotazione di 4,7 milioni di euro per la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati in provincia di Torino. La Giunta regionale del Piemonte ha approvato in settimana - su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - lo schema di atto integrativo che aggiorna cronoprogrammi e disciplina le risorse finanziate attraverso il Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

Le risorse sono state cosi' ripartite: 995mila euro per il sito ex Interchim a Cirie'; 1,8 milioni per l'ex Lerifond a Givoletto; e 1,84 milioni per le aree ex Olma ed ex Chimica industriale a Rivalta di Torino. L'accordo iniziale e' stato sottoscritto il 2 settembre 2021 tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regione Piemonte, citta' metropolitana di Torino e i Comuni di Cirie', Givoletto e Rivalta di Torino.

