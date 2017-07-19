Piemonte: 4,5mln bando neve, cresce quota sicurezza dopo incidenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Arriva il pacchetto neve della Regione Piemonte e cresce la quota, oltre che per l'innevamento artificiale, per la sicurezza dopo incidenti, guasti e polemiche per gli episodi in pochi giorni a Macugnaga, Pila e San Martino di Castrozza. Sono 4,5mln di euro quelli messi in campo a sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche piemontesi per la stagione invernale 2024/2025. Il bando, che chiudera' il prossimo 16 febbraio, e' rivolto alle microstazioni come alle grandi. Le risorse saranno destinate in via prioritaria agli interventi di tutela della salute, garanzia e mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle piste e nelle aree sciabili, oltre che al sostegno delle spese di funzionamento, indispensabili per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di risalita e delle piste di fondo. Nel dettaglio, 4,41mln sono destinati agli interventi a favore delle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche, mentre 90 mila euro sono riservati ai Comuni, che in alcuni contesti piu' piccoli e locali gestiscono direttamente la stazione sciistica. "La sicurezza sulle piste e negli impianti non e' negoziabile - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e al Sistema Neve, Marco Gallo -.

E' una scelta di responsabilita' che mette al centro le persone e rafforza la credibilita' del nostro sistema neve".

Una quota dei fondi resta, comunque, destinata a spese legate all'innevamento programmato, per una continuita' della stagione sciistica in un contesto climatico sempre piu' complesso, e per un comparto che viene definito "strategico per l'economia montana, che contribuisce a contrastare lo spopolamento, a mantenere viva l'occupazione locale e a rendere le montagne piemontesi attrattive per residenti e visitatori".

