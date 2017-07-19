Piemonte: +2,5% produzione industriale III trim, bene aerospazio-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - L'indice sintetico che misura il clima di fiducia delle imprese piemontesi ha mostrato un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 81,1 a 91,8 punti. Tuttavia, il valore si mantiene sotto il 100, soglia che indicherebbe il prevalere degli ottimisti sui pessimisti.

'I dati del terzo trimestre 2025 confermano la crescita della manifattura piemontese, con la produzione a +2,5% e gli ordinativi esteri in forte espansione - ha commentato Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere Piemonte -. Tuttavia, l'indice di fiducia resta sotto i 100 punti, segnalando la persistenza di timori per il futuro a breve termine. Per superare queste incertezze, e' fondamentale lavorare su un piano integrato che potenzi le infrastrutture e assicuri incentivi fiscali mirati. Le nostre imprese devono accelerare gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 per ottimizzare la produzione sul territorio. Solo con politiche integrate e un sostegno costante alla liquidita' e all'innovazione potremo sostenere una piena competitivita'".

com-ami

