Piemonte: 23mln per le nuove aree interne Valsesia e Terre del Giarolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - Ammontano a quasi 23mln di euro i fondi destinati dalla Regione Piemonte alle nuove aree interne Valsesia e Terre del Giarolo per contrastarne lo spopolamento. La combinazione di risorse statali ed europee consentira' di finanziare interventi su sanita', scuola, trasporti, turismo, welfare familiare e imprese agricole.

Le due aree, che si aggiungono a Valli Ossola, Bormida, Lanzo, Grana e Maira inserite nella programmazione 2014-2021 e confermate in quella 2021-2027, sono ora parte integrante della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la politica pubblica con la quale Stato e Regioni intervengono nei territori montani e rurali piu' distanti dai grandi centri di servizio, dove il rischio di abbandono e' piu' alto.

Nel complesso, tra programmazione precedente e nuove assegnazioni, il territorio piemontese puo' contare su un patrimonio di investimenti che supera gli 89mln di euro, destinati al rafforzamento dei servizi essenziali, della mobilita', della sanita', dell'istruzione e dello sviluppo locale, in un'ottica di continuita' e di lungo periodo.

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(RADIOCOR) 13-06-26 16:48:45 (0364) 5 NNNN