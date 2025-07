Piemonte: 14mln di euro per arco alpino con fondi Ue Italia-Francia Alcotra -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Nel concreto i progetti sul fronte italiano vedranno, sul fronte climatico, Chivasso uno dei due territori pilota insieme a Breil-sur-Roya, a sperimentare nuove soluzioni che rendano gli edifici piu' resistenti agli eventi climatici estremi.Il progetto, che vede come partner piemontesi iiSBE Italia e Fondazione per l'Architettura, punta a essere replicabile in tutta Europa, in linea con i principi del Green Deal e della finanza sostenibile Ue.

Il progetto Proalp, si pone l'obiettivo di accompagnare l'adattamento delle pmi alpine al cambiamento climatico.

Mentre Resil-Av - Resilienza-Valanghe, a cui partecipano Regione Piemonte, Politecnico di Torino e Provincia di Cuneo, rafforzera' la sorveglianza e la prevenzione del rischio valanghe grazie a una rete italo-francese con modelli previsionali del rischio per la sicurezza delle comunita'.

A questi si aggiunge l'Alcotraite' 2 Trasporti, seconda fase di un'iniziativa strategica nata nel quadro del Trattato del Quirinale, per un coordinamento dei trasporti tra Italia e Francia nelle Alpi del Sud riducendo l'isolamento delle aree montane.

For, future for rehabilitation, che vede come ente capofila l'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 e partner ASL CN2 e IRES Piemonte, si occupera' di un ecosistema di medicina transfrontaliera di tele-riabilitazione motoria, cognitiva e logopedica, per la continuita' di cura a distanza, compensando la carenza di personale per una popolazione che invecchia.

