Piemonte: +1,2% produzione industriale II trim, traina aerospazio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - A pesare sull' incremento medio dell'1,2% della produzione industriale piemontese il risultato delle grandi imprese, che mettono a segno un incremento del 5,8% rispetto al II trimestre del 2024. Buona la dinamica realizzata dalle micro imprese, che registrano un incremento medio della produzione industriale dell'1,5%. Pressoche' stazionari appaiono, invece, le piccole (-0,1%) e medie(-0,2%).

Tutte le province piemontesi, a eccezione di Vercelli che ha registrato una tendenza piatta, hanno manifestato una progressione dei rispettivi livelli produttivi, ma solo per due territori su sette la crescita e' risultata superiore al punto percentuale. La provincia di Novara ha registrato la performance migliore, mettendo a segno un incremento della produzione industriale del 2,4% rispetto al II trimestre del 2024, sostenuto soprattutto dalle industrie metalmeccaniche e alimentari. Segue Torino, che nel periodo aprile-giugno 2025 ha registrato una progressione media dell'1,8%.

com-ami

(RADIOCOR) 05-10-25 12:45:24 (0248) 5 NNNN