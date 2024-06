Pictet WM: preview Fed, lasciamo parlare i dati - PAROLA AL MERCATO

di Xiao Cui* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - Il nuovo grafico a punti e la conferenza stampa del presidente Powell saranno i protagonisti della riunione del FOMC di questa settimana, in cui non ci aspettiamo alcuna modifica al tasso di policy o ai piani per il contenimento del QT. Prevediamo che i punti mediani si spostino verso l'alto, indicando due tagli dei tassi quest'anno, uno in meno rispetto a quanto si era previsto nella proiezione di marzo. Tuttavia, il rischio e' quello di vedere uno spostamento ancora maggiore verso l'alto, riducendo il margine di manovra per il 2024 ad un solo taglio che ci aspettiamo per il mese di dicembre.

Prevediamo che i punti mediani di 2025 e 2026 salgano di 25 punti base ciascuno per riflettere il rialzo dei tassi del 2024. Anche il punto a lungo termine dovrebbe aumentare leggermente. Le nostre previsioni per i punti mediani sono riportate nel grafico 1. Prevediamo che la politica monetaria rimarra' sostanzialmente invariata, con l'orientamento di allentamento moderato ancora intatto nella guidance.

Riteniamo che l'esito della riunione potrebbe consegnarci un FOMC pronto per un primo taglio a settembre. Il rapporto sui salari non agricoli di venerdi' scorso e il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di mercoledi', entrambi pubblicati prima dell'annuncio del FOMC, potrebbero potenzialmente influenzare i risultati.

Dall'ultima riunione del FOMC, i dati macro hanno evidenziato timidi segnali di ripresa verso la disinflazione, un sano rallentamento del mercato del lavoro e una decelerazione della crescita rispetto ai solidi tassi precedenti. La rilevazione GDPNow elaborata dalla Fed di Atlanta per il 1 trimestre e' scesa drasticamente dal 4,2% di meta' maggio all'attuale 1,8%. Questo dovrebbe sostenere la tesi che la politica monetaria e' sufficientemente restrittiva e che non sono necessari ulteriori rialzi dei tassi.

Pertanto, ci aspettiamo che il presidente Powell dichiari la politica sufficientemente restrittiva e che sia opportuno darle ulteriore tempo di agire mantenendo i tassi alti piu' a lungo. Potrebbe fare seguito ai commenti del governatore Waller, secondo cui probabilmente ci vorranno diversi mesi con dati sull'inflazione in calo per indurre la Fed ad avviare un taglio dei tassi. E' probabile che il presidente abbracci la visione di una continua disinflazione su base sequenziale (con una fiducia minore rispetto al passato), ma che faccia notare come la pazienza sia giustificata. La Fed potrebbe cambiare rapidamente la sua posizione se il mercato del lavoro dovesse inaspettatamente peggiorare, un fattore di rischio sempre piu' rilevante nell'approccio di gestione del rischio della Fed.

Le proiezioni economiche aggiornate dovrebbero registrare un aumento dell'inflazione PCE core, con una mediana per il 2024 pari al 2,8%, in aumento rispetto al precedente 2,6% e per la seconda volta consecutiva corretta al rialzo. Le proiezioni sul PIL e sul tasso di disoccupazione dovrebbero rimanere sostanzialmente invariate.

Continuiamo a prevedere due tagli dei tassi quest'anno, rispettivamente a settembre e a dicembre, in concomitanza con la decelerazione dell'inflazione e un rallentamento del mercato del lavoro. E' probabile che la Fed diventera' piu' consapevole sia del rischio di una riaccelerazione dell'inflazione, sia di quello di un inatteso rallentamento del mercato del lavoro. E' verosimile che i falchi e le colombe del comitato continueranno a discutere sull'equilibrio dei rischi.

*Senior Economist di Pictet Wealth Management.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 10-06-24 14:18:45 (0384) 5 NNNN