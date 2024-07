Pictet Asset Management: incertezza politica agita gli obbligazionari - PAROLA AL MERCATO

di Strategy Unit * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Gli sviluppi politici hanno influenzato particolarmente i mercati obbligazionari. In particolare, la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di convocare elezioni anticipate ha scosso i mercati europei. La possibilita' di una vittoria per l'estrema destra ha fatto salire i rendimenti dei titoli di Stato francesi, facendo aumentare le preoccupazioni degli investitori per un possibile deterioramento della finanza pubblica del Paese e spingendo lo spread con i Bund tedeschi al livello piu' alto dal 2017. Ciononostante, i titoli di Stato hanno chiuso il mese in leggero rialzo. Le obbligazioni svizzere sono salite di oltre il 2% dopo che la SNB ha tagliato i tassi d'interesse per la seconda volta segnalando un ulteriore allentamento. I Treasury USA sono saliti di poco piu' del'1%, in quanto il raffreddamento dell'inflazione ha aumentato le aspettative di un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre. Gravato dal rafforzamento del dollaro, il debito sovrano dei mercati emergenti in valuta locale ha chiuso il mese con una perdita di oltre l'1%. Le obbligazioni societarie hanno registrato un aumento moderato su entrambe le sponde dell'Atlantico, con gli investitori che hanno preferito le parti piu' rischiose del mercato: il debito societario dei mercati emergenti e le obbligazioni high yield statunitensi hanno infatti chiuso il mese in rialzo di quasi l'1%.

* Pictet Asset Management.

