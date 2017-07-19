Pictet AM: inflazione e banche centrali ridisegnano il reddito fisso - PAROLA AL MERCATO

a cura della Strategy Unit di Pictet Asset Management (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Nei mercati obbligazionari, la principale minaccia rimane invariata: l'inflazione. E un nuovo scontro sembra ora imminente. E' per questa ragione che non ci lasciamo sedurre dai rendimenti interessanti attualmente offerti in ampi segmenti del mercato del debito sovrano. I rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni sono prossimi ai massimi degli ultimi 15 anni, mentre i Treasury Usa si aggirano intorno alla soglia del 4,5%.

Riteniamo tuttavia che tali livelli siano giustificati dall'aumento dei rischi inflazionistici e dalla conseguente maggiore probabilita' di politiche monetarie piu' restrittive e condizioni di liquidita' meno favorevoli.

Cio' vale in particolare per gli Stati Uniti, dove non si parla piu' di aspettative di tagli dei tassi d'interesse bensi' dei crescenti timori che l'inflazione in aumento possa forzare la mano della Fed. Con una crescita monetaria ampia che procede a un tasso annualizzato del 10% e i prestiti elevati, e' quindi improbabile che l'inflazione possa tornare al target senza una politica monetaria piu' restrittiva. In effetti, l'indice core Pce e' gia' superiore al target dell'1,3% circa e si prevede un ulteriore rialzo, il che probabilmente giustifica l'attesa da parte del mercato di una politica monetaria piu' restrittiva nei prossimi 12 mesi.

Per equilibrare valutazioni e rischi, manteniamo quindi una posizione neutrale sui Treasury Usa e, in effetti, su tutte le altre principali obbligazioni sovrane dei mercati sviluppati. Vediamo un potenziale migliore nel debito in valuta locale dei mercati emergenti, che offre rendimenti ancora piu' elevati e si classifica come l'asset class a reddito fisso piu' interessante del nostro modello. In particolare, l'America Latina offre rendimenti reali elevati che probabilmente attireranno l'interesse degli investitori obbligazionari ora che l'inflazione globale e' in aumento.

I fondamentali rimangono favorevoli. Prevediamo che il divario di crescita tra le economie emergenti e quelle sviluppate si allarghi a 260 punti base nel corso dell'anno, rispetto ai 240 registrati nel 2025. E sebbene l'inflazione aumentera' in tutto il mondo, la sua accelerazione dovrebbe essere piu' lenta nei Paesi in via di sviluppo. I mercati del credito, nel frattempo, dovrebbero beneficiare del miglioramento della dinamica degli utili: gli analisti bottom-up stanno migliorando le loro aspettative di profitto per le aziende globali al tasso piu' rapido degli ultimi cinque anni. Sulla base della variazione percentuale dell'Eps a 12 mesi dell'Msci Acwi a 3 mesi. Tuttavia, cio' e' controbilanciato dai rischi di un rialzo dell'inflazione e di un ribasso della crescita economica.

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(RADIOCOR) 17-06-26 14:37:28 (0434) 5 NNNN