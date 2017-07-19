Pictet AM: inflazione e banche centrali ridisegnano il reddito fisso - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Panoramica dei mercati globali: alimentati dalla tecnologia Le azioni globali sono salite a maggio, trainate dai solidi utili e dalle aspettative di un boom costante della domanda di semiconduttori guidato dall'IA. Gli utili del primo trimestre hanno superato le aspettative in tutti i settori e hanno spinto gli analisti ad alzare le previsioni per gli utili futuri in ogni regione e settore. Tuttavia, anche se le notizie positive si riscontrano in tutti i settori e le regioni, gli investitori si concentrano in particolare sulle prospettive delle aziende tecnologiche. Secondo i dati Lseg I/B/E/S, il 99% delle aziende IT dell'S&P 500 ha superato le aspettative di utili del primo trimestre, rispetto all'84% per l'indice nel suo complesso.

I titoli IT sono saliti del 18% nel corso del mese, prolungando un rally gia' fortissimo. Negli ultimi cinque anni, i rendimenti cumulativi dei titoli tecnologici globali hanno ormai raggiunto il 168%. In particolare, i guadagni dei titoli dei semiconduttori sono stati ancora piu' spettacolari. Il Philadelphia Semiconductor Index, o Sox, e' salito del 25% nel mese. Il rally tecnologico e' stato una manna per il mercato statunitense nel suo complesso, con l'S&P 500 che ha ripetutamente stabilito massimi record. I titoli IT rappresentano circa il 35% dell'indice di riferimento statunitense, rispetto all'appena 7% dello Stoxx 600 europeo. I mercati emergenti hanno guadagnato il 9,7%, sostenuti dai rally in Corea e Taiwan, Paesi ad alto tasso di titoli tecnologici.

Le sorprese sugli utili si sono estese oltre le megacap, con una forte crescita delle vendite in tutti i settori a sostegno di margini e leva operativa. Il settore energetico ha subito le perdite maggiori, con un calo del 5,6% a fronte del forte calo dei prezzi del greggio. Nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il petrolio ha perso il 18% a maggio, il maggiore calo mensile in sei anni.

Il reddito obbligazionario globale ha registrato un leggero ribasso in valuta locale, a rispecchiare le crescenti preoccupazioni sull'inflazione e sulla sostenibilita' del debito a lungo termine. I movimenti sono stati particolarmente pronunciati nel segmento a lungo termine della curva: i rendimenti dei Treasury Usa a 10 anni di riferimento hanno raggiunto il 4,7%, mentre quelli del debito a 30 anni hanno toccato il 5,2%. Entrambi i livelli rappresentano i piu' alti in quasi vent'anni.

I gilt britannici hanno avuto un mese particolarmente volatile, aggravato dall'incertezza politica interna.

Tuttavia, sono riusciti a chiudere in rialzo del 2%, recuperando le perdite precedenti grazie alla pubblicazione di dati sull'inflazione inferiore alle attese e alle rassicurazioni da parte del potenziale candidato alla leadership del Partito Laburista, Andy Burnham, che si atterra' alle regole di bilancio se riuscira' a sostituire Keir Starmer come primo ministro.

Anche il debito dei mercati emergenti ha tenuto relativamente bene, sostenuto da solide prospettive di crescita economica.

Il mercato delle obbligazioni societarie ha accolto favorevolmente le buone notizie sugli utili, con guadagni sia nel credito investment grade che in quello high yield. Il dollaro ha guadagnato lo 0,9% rispetto al paniere delle principali valute.

In un contesto in cui l'inflazione rimane il principale fattore di rischio per il reddito fisso e le banche centrali si trovano a operare con margini di manovra ridotti, la selettivita' diventa la chiave di volta. I fondamentali solidi dei mercati emergenti e la forza degli utili nel comparto tecnologico offrono opportunita' concrete, ma non compensano i rischi strutturali che gravano sui governativi dei Paesi sviluppati. In questa fase, un approccio disciplinato e attento alla qualita' degli emittenti appare piu' che mai determinante per costruire portafogli resilienti nel medio termine.

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(RADIOCOR) 17-06-26 14:43:25 (0445) 5 NNNN