Piano Mattei: Vertice Italia-Africa 13/2 Addis Abeba, bilancio e prospettive -FOCUS

Meloni ad Addis Abeba, il 14 ospite d'onore Unione Africana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Un vertice quello Italia-Africa, che si terra' il prossimo 13 febbraio, che ha gia' nella scelta della sua sede, Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, il significato del tipo di approccio del governo italiano alla questione africana 'lavorare con e insieme all'Africa e non per l'Africa'. Tenere il secondo vertice Italia-Africa in uno dei piu' dinamici paesi africani e non in Italia, e' il ragionamento che viene fatto da fonti diplomatiche italiane, da' l'idea dell'approccio del Governo, guidato da Giorgia Meloni, e della filosofia dietro al Piano Mattei. Approccio che gli stessi paesi africani stanno apprezzando e a riprova vi sara' la presenza della Premier come ospite d'onore, il 14 febbraio sempre ad Addis Abeba, alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana. Simbolicamente e' un cerchio che si chiude, spiegano le stesse fonti, un cerchio che ha visto due anni fa partire il Piano Mattei e oggi, con un invito dall'Unione Africana, un riconoscimento anche del lavoro fatto, dell'impegno avuto in questi due anni, dei progetti messi a terra. Due anni di lavoro iniziati con il Vertice Italia-Africa del 29 gennaio del 2024, il primo a svolgersi al rango di Capi di Stato e di Governo, con l'obiettivo di imprimere un cambio di paradigma nei rapporti con il Continente africano e costruire partenariati su base paritaria, superando la logica donatore-beneficiario e generando benefici e opportunita' reciproche. Nove i paesi coinvolti inizialmente nella collaborazione diretta (Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Etiopia, Kenya, Mozambico, Costa d'Avorio e Repubblica del Congo) saliti ora a quattordici grazie all'ingresso di Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania e destinati a crescere ulteriormente nel 2026 ricordano le stesse fonti. L'obiettivo del prossimo vertice e' anche quello di fare un punto con i 14 paesi su 'dove siamo, su cosa ha funzionato, cosa puo' funzionare meglio, cosa non ha funzionato e soprattutto anche discutere dei progetti futuri'.

