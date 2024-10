Piano Mattei: Urso, nuova missione per base spaziale di Malindi in Kenia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ott - 'L'osservazione della Terra dallo spazio, settore in cui l'Italia e' leader, offre poi ulteriori opportunita' di cooperazione con l'Africa per la gestione delle risorse naturali, la promozione di un'agricoltura sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. L'intelligenza artificiale e lo spazio evidenziano quanto il Piano Mattei sia innovativo, in grado di porre le basi per lo sviluppo dell'Africa, percorso in cui l'Italia potra' assumere un ruolo da protagonista', ha proseguito Urso.

Durante la sua missione in Kenya, il ministro Urso e' stato accompagnato dal presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Teodoro Valente, dal Generale Franco Federici, consigliere militare della Presidenza del Consiglio e segretario del Comitato Interministeriale per lo Spazio, da una delegazione delle principali aziende italiane del settore aerospaziale (Avio, Leonardo, Telespazio) e dal delegato per l'Aerospazio di Confindustria, Giorgio Marsiaj. Dopo una visita al Centro Spaziale Asi di Malindi, Urso e il ministro della Difesa del Kenya, Soipan Tuya, hanno presieduto una Riunione del Consiglio congiunto dei Ministri. Al centro dell'iniziativa, rilanciata da Urso nel 2023 dopo un lungo periodo di inattivita', il futuro del centro spaziale di Malindi, dove attualmente operano 200 persone in attivita' di controllo orbitale e ricezione di dati da satelliti e vettori.

Inoltre, in occasione della visita al centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana, il ministro Adolfo Urso, insieme al ministro Tuya e a Valente, ha inaugurato il "Luigi Broglio Space Museum": il museo racconta la storia di questa che fu la prima base di lancio equatoriale marittima al mondo, dalla quale sono stati effettuati un totale di 9 lanci satellitari, a partire dal satellite italiano 'San Marco 2' il 26 aprile 1967, e una ventina di lanci orbitali.

