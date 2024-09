Piano Mattei: Urso, 'Kenya partner strategico per lo sviluppo dell'AI in Africa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 set - Nel corso della visita in Kenya, il ministro per l'Impresa e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un confronto bilaterale, a Nairobi, con il ministro dell'Informazione, Comunicazione ed Economia Digitale, Margaret Ndung'u, sulle possibili forme di cooperazione sull'intelligenza artificiale e in campo digitale nell'ambito del Piano Mattei, in particolar modo attraverso il progetto 'AI Hub for Sustainable Development' della presidenza italiana della Ministeriale G7 Industria, Tecnologia e Digitale, in collaborazione con l'Undp. Lo riferisce una nota del Mimit.

'Il Kenya e' un partner strategico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Africa. E' il Paese che ha maggiormente risposto al programma pilota di accelerazione per startup africane 'AI Hub for Africa', prima applicazione pratica delle conclusioni della ministeriale G7 di Verona del marzo scorso: ben 117 candidature, da parte di altrettante startup keniane, per iniziative nel campo dell'IA che comporteranno riflessi positivi sulle aree prioritarie del Piano Mattei per l'Africa, tra cui l'agricoltura sostenibile, l'istruzione e la formazione e l'azione per il clima' ha affermato il Ministro, ricordando come il governo del Kenya sia tra quelli invitati alla seconda ministeriale G7 Industria e Innovazione Tecnologica, in programma a Roma il prossimo 10 ottobre.

