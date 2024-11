Piano Mattei: Saggio (P. Chigi), servono tutti i player del Sistema Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 nov - 'Il piano Mattei e' un piano di interesse nazionale e per portarlo avanti, per sostenerlo, per renderlo efficace c'e' bisogno di tutti gli attori del sistema Italia'. Cosi' Fabrizio Saggio, coordinatore della struttura di missione Piano Mattei e consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, nel suo intervento, venerdi' scorso, all'iniziativa di lancio dell'iniziativa Africa Champion Program di Sace.

'Un attore essenziale - ha rimarcato Saggio rivolto alla platea di imprese - siete proprio voi. Ed e' per questo che mi fa molto piacere essere presente all'avvio di questa iniziativa di distribuzione della conoscenza del Piano Mattei. Il Piano Mattei e' tante cose messe insieme. L'Africa e' un continente che il Piano Mattei ha l'obiettivo di far conoscere meglio, con un approccio diverso, con l'intento di accompagnare il sistema Italia verso un continente ricco di enormi potenzialita'".

"In questa fase abbiamo fatto un grande lavoro di selezione sulla base di alcuni filoni principali, a partire dall'agricoltura, che e' una delle grandi opportunita' che il continente africano ci offre. Siamo forse leader in termini di know-how, di macchinari, di conoscenze e su questo stiamo lavorando moltissimo". Inoltre, ha ricordato il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, "stiamo lavorando sul settore energetico, un altro grande asse del Piano Mattei. La posizione geografica del nostro Paese fa si' che veramente possiamo, e il Governo lo ricorda spesso, diventare un hub per il Mediterraneo".

