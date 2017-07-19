Piano Mattei: Saggio, 1 mld progetti deliberati in ultimi 12 mesi, e' anno maturita' -2

Politica ascolto e memorandum con 'Sistema Italia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - "Questi 550 milioni di euro - ha aggiunto il coordinatore della Struttura di missione riferendosi all'intesa con la Banca Mondiale - sono il frutto di una lettera di intenti che il Presidente del Consiglio e il Presidente Banga, hanno firmato a margine del G7, a cui ha fatto seguito un accordo quadro".

Saggio si e' quindi soffermato su alcuni dei progetti nati nei tre anni di attuazione del Piano, ricordando, tra gli altri, il progetto per l'elettrificazione nel Mozambico per milioni di cittadini scollegati dalla rete, la lotta al cambiamento climatico in Etiopia e i 200 milioni di progetti portati avanti con la Banca africana di sviluppo e l'Ifad, a favore di Senegal e Costa d'Avorio.

"Questi risultati - ha evidenziato - sono stati resi possibili grazie a una serie di fattori il primo: la politica dell'ascolto". E ha spiegato: "Ogni progetto e' figlio di una richiesta da parte dei Paesi africani, di un continuo e quotidiano coordinamento con la Farnesina, con la rete diplomatica consolare, con l'Aics, ma anche con i sempre piu' ministeri coinvolti che stanno contribuendo in maniera sempre piu' determinante allo sviluppo del piano". Saggio ha quindi ricordato l'impatto positivo di "un'organica rete di collaborazione con il 'Sistema Italia', rafforzatosi con la conclusione di diversi memorandum". E ha citato quelli siglati con Leonardo, Confindustria, Luiss, Enel ed Elis. "E grazie - ha concluso al riguardo - a un sempre piu' consolidato rapporto di fiducia con le principali istituzioni finanziarie, e una sempre maggiore apertura di credito con le controparti africane".

Bof

(RADIOCOR) 22-07-26 14:25:56 (0420)GOV 5 NNNN