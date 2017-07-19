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            Piano Mattei: riunita la cabina di regia, focus sulla bozza della relazione annuale

            L'incontro e' stato presieduto dal vicepremier Tajani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Si e' svolta a Palazzo Chigi la sesta riunione della cabina di regia del Piano Mattei per l'Africa. Presieduta dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, la riunione - spiega la Presidenza - ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Governo componenti della cabina di regia, del presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato e di rappresentanti della commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Anci e di un'ampia rappresentanza del sistema Italia, degli enti e delle societa' dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, del mondo dell'universita' e della ricerca, del terzo settore e della cooperazione e delle associazioni di categoria, nonche' di rappresentanti della diaspora africana.

            Nel corso della riunione e in vista della successiva trasmissione al Parlamento, e' stata illustrata la bozza della terza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa, documento che descrive le principali attivita' svolte dal giugno 2025 al giugno 2026.

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            (RADIOCOR) 26-06-26 17:15:59 (0447)GOV 5 NNNN

              


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