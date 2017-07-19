Piano Mattei: Meloni, prodotti risultati tangibili, avviati piu' di 70 progetti -2

Nazioni partner salite da 9 a 18 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - Tra i numeri della relazione si evidenziano: 18 Nazioni partner, dalle 9 pilota di gennaio 2024 alle 14 di gennaio 2025, fino alle 18 dell'attuale perimetro, ampliato a marzo 2026 con l'ingresso di Gabon, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda e Zambia; 5,5 miliardi di euro la dotazione iniziale del Piano Mattei; 2 Vertici Italia-Africa: Roma (gennaio 2024) e, per la prima volta nella storia della conferenza, in territorio africano ad Addis Abeba (13 febbraio 2026), con 35 delegazioni a livello di Capi di Stato e di Governo; 76 progetti in corso; circa 1,2 miliardi di euro deliberati dal Comitato Tecnico del Fondo Italiano per il Clima per 15 interventi in Africa, di cui 936,7 milioni nel solo anno preso in esame dalla Relazione (1 luglio 2025 - 30 giugno 2026); 4 miliardi di euro di garanzie concesse da Sace a sostegno di investimenti nelle Nazioni del Piano; 269 milioni di euro di crediti bilaterali italiani in corso di conversione in progetti di sviluppo, in un orizzonte decennale.

La Relazione, si legge nella nota di Palazzo Chigi, ripercorre il consolidamento del Piano lungo le sue sei direttrici di intervento - acqua, agricoltura, energia, infrastrutture fisiche e digitali, istruzione, formazione e cultura, salute con al centro il capitale umano e con un rafforzamento nel corso dell'anno nel settore del digitale e dell'intelligenza artificiale. Tra i risultati anche il riconoscimento internazionale del Piano, il sempre maggiore raccordo con il Global Gateway dell'Unione Europea e il rafforzamento dell'architettura finanziaria, costruita attorno alla collaborazione con le principali istituzioni internazionali: l'accordo quadro con la Banca Mondiale, la partnership con la Banca Africana di Sviluppo nell'ambito della Mattei Plan-Rome Process Financing Facility, le garanzie della Commissione europea Terra e Rise, le sinergie con Undp, Ifc, Ifad, Fao e African Finance Corporation. Il documento sottolinea inoltre la dimensione di 'Sistema Italia' che caratterizza il Piano, con il coinvolgimento coordinato di Ministeri, istituzioni finanziarie nazionali (Cdp, Sace, Simest), Regioni, enti locali, mondo universitario, terzo settore e diaspora africana in Italia.

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(RADIOCOR) 03-07-26 11:33:52 (0286)GOV 5 NNNN