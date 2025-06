Piano Mattei: Meloni, entusiasti che l'Unione europea condivida la nostra visione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - "La visione che noi abbiamo cercato di realizzare con il Piano Mattei" intende "riconoscere all'Africa il ruolo che merita, sceglie di costruire partenariati veri, fondati sul rispetto, sulla reciprocita', sull'identita', sulla liberta' di ciascuna nazione di determinare il proprio futuro. Siamo entusiasti del fatto che l'Unione Europea condivida questa nostra visione". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dei lavori del vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway' "E' un approccio che, del resto, io ho portato personalmente anche in tutti i fori multilaterali, non ultimo il G7", ha rilevato Meloni.

