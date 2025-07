Piano Mattei: Meloni e Abiy visitano il lago Boye durante la missione in Etiopia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Addis Abeba, 28 lug - Nel corso della visita, Meloni e Abiy hanno ribadito l'impegno condiviso a rafforzare la cooperazione tra Italia ed Etiopia in chiave di equita', sviluppo sostenibile e stabilita' regionale, sottolineando come progetti concreti come quello di Jimma contribuiscano a consolidare il legame tra i due Stati e favorire opportunita' sul territorio. L'intervento di riqualificazione del lago Boye, avviato nel settembre 2024 e sostanzialmente giunto a compimento, mira alla totale riqualificazione del bacino artificiale del lago, creato in passato dalla collettivita' italiana locale e poi lasciato in stato di abbandono, prospicente la citta' di Jimma, nella regione dell'Oromia. Il progetto interviene anche sull'area circostante, attraverso la realizzazione di percorsi viari ed infrastrutture ricreative e culturali, in un'ottica di sostenibilita' e valorizzazione turistica, commerciale e culturale dell'intera area. Il progetto sta inoltre fungendo da volano per l'afflusso di ampi investimenti pubblici etiopici (federali e regionali) e privati, e sta generando molteplici opportunita' di occupazione per la popolazione locale in diversi settori in una zona caratterizzata da altissima disoccupazione giovanile. Attraverso la riqualificazione del lago Boye sono stati rimossi detriti e flora invasiva su una superficie di 35 ettari, ampliando la superficie lacustre e migliorando la qualita' dell'acqua.

L'intervento e' stato reso possibile anche grazie all'invio dall'Italia di una macchina dragatrice per velocizzare i tempi dei lavori.

