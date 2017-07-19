Piano casa: Salvini, recupereremo 60 mila alloggi entro l'anno in tutte regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il nostro obiettivo e' "recuperare entro l'anno, entro un anno dalla approvazione del decreto 60 mila case popolari, 60 mila appartamenti, a oggi non assegnati perche' fuori norma, perche' occupati abusivamente, perche' non hanno gli infissi, bisogna rifare gli impianti, i bagni, hanno materiali o impianti elettrici da sistemare, in tutte le regioni italiane. Su questo interveniamo dall'Abruzzo al Veneto, in tutte le regioni italiane, l'obiettivo e' entro 12 mesi far scorrere 60 mila famiglie attualmente in graduatoria e riassegnare loro una casa rimessa a nuovo con un costo medio per appartamento, ovviamente dipende dalla citta', dipende dalla superficie, tra i 15 e i 20 mila euro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

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