Piano Casa: Orsini, e' grande opportunita', capire quali territori ne hanno piu' bisogno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Il Piano Casa "e' una grande opportunita'" ed "e' un grande piano di welfare, che offre anche la possibilita' di attrarre persone e integrarle. Noi abbiamo cominciato a chiederlo nel 2024, quindi possiamo dire che la richiesta nasce da Confindustria". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Genova, in corso a bordo della nave da crociera Costa Toscana, al porto del capoluogo ligure. "Credo che l'approvazione dei giorni scorsi sia la via giusta, ci sono territori che ne hanno bisogno", ha detto Orsini, spiegando che "Confindustria ora vuole fare un passo in piu', perche' vogliamo anche dire quali sono i territori dove esiste questa necessita'". Secondo il numero uno degli industriali il tema della casa e' del resto un tema sociale: "Occuparsi di casa vuol dire occuparsi anche del benessere delle persone, di capitale umano. Il fatto che ci sono molti giovani che vanno via a me non preoccupa, mi preoccupa che non ritornino", anche perche' non riescono a trovare soluzioni abitative a prezzi accessibili.

Ars

(RADIOCOR) 03-07-26 13:34:47 (0364) 5 NNNN