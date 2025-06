Piano Casa: Federcasa, si apre fase concreta e innovativa

Buttieri: bene evoluzione manageriale delle Ater (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - 'Esprimiamo piena soddisfazione per l'incontro avvenuto ieri al Ministero delle Infrastrutture, alla presenza del Ministro Matteo Salvini. Durante la presentazione del nuovo Piano Casa sono emerse caratteristiche che delineano, finalmente, l'avvio di una nuova stagione per affrontare con serieta' e visione l'emergenza abitativa in Italia'. Lo afferma in una nota il presidente di Federcasa nazionale Marco Buttieri, commentando i contenuti emersi dal quinto tavolo ministeriale promosso dal ministro Salvini. Secondo Buttieri, uno dei 'punti centrali' del Piano 'e' la proposta di un nuovo modello di azienda casa, fondato su una maggiore autonomia gestionale e manageriale, con strumenti per attrarre risorse e programmare investimenti'. 'Se vogliamo davvero rafforzare il sistema dell'abitare - sottolinea - dobbiamo mettere le aziende nelle condizioni di avere maggiore capacita' di programmazione, piu' spesa corrente e dunque piu' strumenti per rispondere con tempestivita' e qualita' alle esigenze abitative dei cittadini'. 'Un'altra grande sfida - aggiunge il presidente delle Ater ed ex-Iacp - sara' quella di saper intercettare le risorse che nei prossimi anni arriveranno dalla Commissione Europea per la casa: e' una prospettiva concreta, dobbiamo essere pronti a trasformare quelle risorse in progetti reali, cantierabili, che migliorino davvero la qualita' dell'abitare'.

