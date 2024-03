Piaggio Aerospace: Toti, in nuova gara diverse offerte, alcune molto interessanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - 'La nuova gara ha rivelato diverse offerte, alcune molto interessanti: credo proprio che da qui a qualche mese si trovera' una soluzione'. Cosi' il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in visita oggi nello stabilimento di Piaggio Aerospace di Sestri Ponente insieme con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. 'La situazione di Piaggio Aerospace e' sostanzialmente positiva dato che, pur essendo sotto una gestione commissariale, sta comunque portando avanti il suo core business di produzione di aerei', ha ricordato Toti.

'L'amministrazione straordinaria ha in questi anni mantenuto competitiva l'azienda, ma, dopo tre bandi di gara, necessita di un player importante che la rilanci con investimenti sul medio-lungo termine', ha esortato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. Che ha proseguito: 'ringraziamo il ministro Urso, dopo l'annuncio di qualche giorno fa della proroga dell'amministrazione straordinaria di un ulteriore anno, per aver ribadito, in un lungo confronto con istituzioni e rappresentanze sindacali, l'attenzione del governo verso un'azienda imprescindibile e strategica italiana. L'auspicio, come ribadito dal ministro, e' che si riesca ad arrivare presto a una soluzione che salvaguardi questo patrimonio industriale, tecnologico e occupazionale'.

ami

(RADIOCOR) 09-03-24 15:09:34 (0364)SPACE 5 NNNN