Philip Morris Italia: avanti intesa con Coldiretti per acquisti tabacco italiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - E' stata rinnovata oggi l'intesa tra Philip Morris Italia e Coldiretti per l'acquisto del tabacco in foglia coltivato in Italia, nell'ambito dell'accordo siglato tra il ministero delle Politiche agricole e Philip Morris Italia che prevede investimenti fino a un totale di 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2023 sulla filiera tabacchicola italiana. Si tratta, sottolinea una nota, del piu' significativo investimento nel settore da parte di un'azienda privata, che coinvolge mille piccole e medie imprese agricole per gli acquisti di tabacco italiano, prevalentemente in Campania, Umbria, Veneto e Toscana, puntando su sostenibilita' e innovazione.

"Un accordo piu' che mai importante, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo attraversando - dichiara Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia - non solo per la nostra azienda, ma anche per le centinaia di piccole e medie imprese italiane rappresentate da Coldiretti e coinvolte direttamente, nell'ottica della filiera integrata. Lavorare al fianco dei migliori coltivatori italiani - aggiunge - e' fondamentale anche rispetto al processo di trasformazione del nostro settore verso prodotti del tabacco senza fumo".

com-arl

