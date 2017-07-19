Pgim: l'inflazione da shock di offerta costringe la Fed a un cambio di rotta - PAROLA AL MERCATO

di Robert Sockin * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - La riunione del Fomc di settembre si conclude oggi, e ormai e' pressoche' unanimemente previsto che la Fed alzera' i tassi di 25 punti base. Gli eventi catalizzatori che hanno spostato le aspettative da una pausa a un rialzo in questa riunione sono stati i dati sull'inflazione sono stati superiori alle stime della scorsa settimana, sia Cpi che Ppi, relativi al mese di agosto. Insieme, questi dati indicano che la prossima rilevazione dell'inflazione core Pce - ancora la stella polare della Fed - si collochera' oltre il 3,5% su base annualizzata.

Prima di queste pubblicazioni, la stragrande maggioranza degli analisti di Wall Street non prevedeva affatto un rialzo da parte della Fed, tanto meno gia' in questa riunione. Da inizio giugno, prima della prima riunione di Kevin Warsh come presidente, abbiamo previsto tre rialzi dei tassi nel 2026.

La nostra previsione si basa sulla premessa che un'attivita' economica solida continuera' a scontrarsi con vincoli di offerta in energia, tecnologia, commercio, lavoro e clima.

Riteniamo inoltre che la conduzione della politica monetaria centrale sia destinata a cambiare in un mondo di shock di offerta continui e serialmente correlati. I responsabili delle politiche si trovano di fronte a una scelta poco invidiabile: ignorare gli shock e perdere credibilita' nella lotta all'inflazione, oppure inasprire la politica per mantenere un ancoraggio nominale e preservare le aspettative di inflazione. Stiamo ora assistendo alle principali banche centrali del mondo alzare i tassi in apparente riconoscimento di questo cambiamento strutturale.

Non ci aspettiamo dissensi a questa riunione, poiche' l'ultima serie di dati sull'inflazione e' stata probabilmente abbastanza solida da preoccupare persino i membri relativamente piu' accomodanti del comitato. La proiezione mediana del Fomc mostrera' probabilmente un ulteriore rialzo nell'orizzonte previsionale, poiche' le view di molti partecipanti si stanno evolvendo in modo graduale e incrementale. Cio' nonostante, molti "dots" indicheranno probabilmente tre rialzi o anche piu'. La retorica restrittiva continuera' a diffondersi e probabilmente raggiungera' il proprio culmine nei prossimi mesi.

Il presidente Warsh, a nostro avviso il membro piu' "hawkish" del Fomc, o quantomeno a pari merito per questo primato, riprendera' nella conferenza stampa molte delle preoccupazioni espresse a Jackson Hole. In particolare, sottolineera' che le tendenze di fondo non mostrano segnali di miglioramento e che il numero di voci che mostrano un'inflazione a tassi del 3% o superiori e' storicamente elevato.

Storicamente, la Fed non tende a calibrare la politica con un'unica mossa al rialzo o al ribasso. Un rialzo o un taglio oggi solitamente significa che altre mosse seguiranno in futuro. Potremmo, in ultima analisi, risultare troppo aggressivi nel prevedere tre mosse quest'anno. Cio' nonostante, riteniamo che la nostra previsione rappresenti probabilmente il minimo necessario affinche' la Fed riporti l'inflazione al 2%, data la crescente insensibilita' dell'economia ai tassi e la realta' che i rischi sono orientati verso un'inflazione di fondo compresa tra il 2,5% e il 3,0%, piuttosto che nell'intervallo 2,0%-2,5%.

Il presidente Warsh ha dichiarato che il suo criterio e' che debbano essere convinti che l'inflazione di fondo si stia muovendo in modo chiaro e con velocita' sufficiente verso il 2%, altrimenti c'e' ancora lavoro da fare. Riteniamo che si tratti di un criterio molto esigente. Ci aspettiamo che la Fed si metta al lavoro questa settimana e prosegua su questa linea.

* Chief U.S. Economist di Pgim "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 16-09-26 13:45:02 (0375) 5 NNNN