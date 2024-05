PGIM Fixed Income: resistenza dell'economia Usa all'aumento dei tassi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Adeguamenti scaglionati Una delle implicazioni del fatto che alcuni settori sensibili ai tassi d'interesse hanno reagito all'aumento dei tassi mentre altri non lo hanno fatto e' un processo di adeguamento scaglionato al ciclo di rialzi della Fed. Questo processo di aggiustamento ha implicato essenzialmente un maggiore sostegno all'economia a livello aggregato. Poiche' non tutti i settori sensibili ai tassi di interesse si stanno contraendo o muovendo nella stessa direzione, l'economia e' rimasta in qualche modo piu' resiliente.

Se a cio' si aggiunge l'effetto di supporto derivante dalla solidita' dei bilanci delle famiglie e dall'aumento dell'immigrazione, le cause della resilienza economica degli Stati Uniti diventano chiare.

Guardando al resto del 2024, la ridotta sensibilita' dell'economia ai tassi di interesse iniziera' a svanire o abbiamo assistito a un cambiamento di paradigma? Riteniamo che la risposta stia nel mezzo. Da un lato, non possiamo negare che le relazioni abituali funzionino ancora, nel senso che quando i tassi di interesse aumentano, alcuni segmenti dell'economia sono destinati a subire uno stress.

Allo stesso tempo, riteniamo che alcuni fattori, come l'elemento duraturo dello stimolo fiscale, possano continuare a ridurre la sensibilita' dell'economia ai tassi di interesse in futuro. Questa visione continua a ispirare le nostre prospettive economiche statunitensi, secondo le quali la politica monetaria ancora rigida rallenta lo slancio verso un ritmo di crescita del PIL reale inferiore al trend, ma l'economia rimane nel complesso resiliente.

Detto questo, lo scenario macro rimane tutt'altro che prevedibile. Da un lato, i rischi includono un mercato del lavoro che perde forza e una recessione indotta dalla politica monetaria (20%). Dall'altro, essi includono un mercato del lavoro ancora solido che sostiene la domanda dei consumatori e la crescita della produttivita', consentendo alla crescita degli Stati Uniti di rimanere al di sopra del trend, portando a un boom del PIL nominale (15%) o ai ruggenti anni 2020 (10%).

Per il momento, continuiamo a considerare la weakflation come il nostro scenario di base (30%), seguito da un 25% di possibilita' di atterraggio morbido. Entrambi gli scenari prevedono consumi sostenuti, insieme ad altri impulsi fiscali - come la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento in un mondo piu' de-globalizzato, il potenziale aumento della spesa per la difesa e il finanziamento della transizione energetica - che porteranno a una crescita economica positiva e a tassi di interesse che potrebbero rimanere piu' alti piu' a lungo rispetto a quanto previsto dalla maggior parte degli operatori di mercato solo pochi mesi fa.

* Global Investment Strategist di PGIM Fixed Income

