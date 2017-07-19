Pgim: AI, opportunita' dal cambiamento di paradigma generazionale - PAROLA AL MERCATO

di Bobby Edemeka * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - A nostro avviso, l'intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento di paradigma generazionale nel modo in cui i consumatori e le imprese interagiscono con i servizi informatici e li utilizzano La rapida diffusione dell'intelligenza artificiale generativa ha innescato una corsa globale alla costruzione di data center ad alta densita', strutture che consumano molta piu' energia rispetto ai carichi di lavoro tradizionali. L'Agenzia internazionale per l'energia prevede che il consumo globale di elettricita' dei data center raddoppiera' entro il 2030: hyperscaler, operatori di data center e asset manager stanno investendo ingenti capitali nella costruzione di data center di nuova generazione piu' grandi e ad elevata capacita'.

Dieci anni fa un data center da 30 megawatt (MW) era considerato grande; oggi, un data center da 200 MW e' considerato normale e diversi hyperscaler stanno attualmente progettando campus di data center AI con un fabbisogno energetico di 1 gigawatt (GW) o superiore.

Le stime di McKinsey mostrano che entro il 2030 saranno necessari 18 GW di potenza aggiuntiva solo per servire i data center statunitensi. In confronto, il fabbisogno energetico totale di New York City e' attualmente di circa 6 GW. In altre parole, per soddisfare il crescente fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale, si prevede che entro il 2030 gli Stati Uniti dovranno aggiungere alla loro rete elettrica l'equivalente di tre New York.

Domanda di energia e infrastrutture A nostro avviso, l'IA rappresenta un cambiamento di paradigma generazionale nel modo in cui i consumatori e le imprese interagiscono con i servizi informatici e li utilizzano. Per le imprese, l'IA offre maggiore efficienza, esecuzione superiore, differenziazione strategica e approfondimenti piu' dettagliati.

Per i consumatori, l'IA fornisce accesso istantaneo alle informazioni, esperienze di contenuti personalizzati e capacita' avanzate di problem-solving.

Gli ultimi modelli di IA, noti come modelli di scalabilita' o di ragionamento di inferenza temporale, hanno il potenziale per fornire queste capacita' a nuovi livelli di efficienza ed efficacia. Questi modelli sono in grado di riflettere, rivalutare e rivedere le risposte, rendendole molto piu' sofisticate e capaci di gestire compiti complessi e reali.

Dal punto di vista energetico, questi modelli di ragionamento richiedono una potenza di calcolo significativamente maggiore, poiche' sono coinvolti in cicli di inferenza piu' lunghi e piu' intensivi in termini di risorse. Man mano che questi modelli diventano lo standard per le interazioni di IA, si prevede che accelereranno in modo significativo la domanda di energia e infrastrutture.

Il lancio di DeepSeek R1, modello di IA generativa di una startup cinese, ha sfidato le ipotesi sulla competitivita' della Cina nel campo dell'IA, eguagliando le prestazioni dei modelli statunitensi di alto livello pur operando su hardware meno potente e meno costoso.

Sebbene le prestazioni di DeepSeek rispetto al suo costo siano impressionanti, i vantaggi in termini di costi di training dichiarati dall'azienda possono essere fuorvianti, poiche' non sono direttamente comparabili a quelli dei modelli sviluppati dalle principali aziende statunitensi.

Ciononostante, con il miglioramento dell'efficienza, riteniamo che l'IA diventera' piu' accessibile e conveniente, accelerandone l'adozione da parte dei consumatori, delle imprese e dell'ecosistema tecnologico in generale.

Questa dinamica spiega anche il paradosso di Jevons, secondo cui con l'aumentare dell'efficienza tecnologica il consumo totale puo' effettivamente aumentare anziche' diminuire, suggerendo che i costi inferiori dell'IA potrebbero in ultima analisi determinare un aumento della domanda di potenza di calcolo e di energia, anziche' una sua diminuzione.

* portfolio manager di Jennison Associates (Affiliata di Pgim).

