Pfizer-BioNTech: ok Fda a richiamo vaccino Covid Omicron Ba.4/Ba.5 per 5-11 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Pfizer e BioNTech hanno annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per una dose di richiamo di 10 ug del loro vaccino Covid-19 bivalente Omicron BA.4/BA.5 adattato nei bambini di eta' compresa tra 5 e 11 anni eta'. In attesa della raccomandazione dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le dosi da 10 ug saranno spedite immediatamente. 'In vista delle festivita' autunnali e natalizie, miriamo a fornire ai bambini in eta' scolare una protezione aggiuntiva contro le sottovarianti Omicron BA.4/BA.5, che continuano a rappresentare oltre l'80% dei casi negli Stati Uniti - ha affermato Albert Bourla, presidente e Ad Pfizer -. Anticipando questa esigenza, abbiamo prodotto milioni di dosi di richiamo, che saranno messe a disposizione, in attesa della raccomandazione del Cdc, per aiutare le famiglie a rimanere aggiornate con le vaccinazioni Covid-19'. 'E' un passaggio importante per poter fornire l'accesso ai vaccini adattati alle varianti a una popolazione piu' ampia - ha affermato il Ugur Sahin, Ceo e co-fondatore di BioNTech -. Inoltre, abbiamo avviato una sperimentazione clinica per valutare il vaccino adattato basato sulle sottovarianti Ba.4 e Ba.5 in bambini di eta' compresa tra i sei mesi e gli 11 anni con l'obiettivo di offrire a tutte le fasce di eta' l'opportunita' di immunizzarsi contro le varianti e le sottovarianti di Omicron'.

