Pfizer: Giorgetti, fiducia su tavolo crisi Regione per sito Catania ma disponibili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - La vertenza sullo stabilimento Pfizer a Catania "finora e' stata seguita a livello locale" e "sono fiducioso che il tavolo di crisi aperto dalla Regione Sicilia possa in qualche modo trovare le soluzioni piu' opportune atte a salvaguardare e rilanciare il sito nonche' a tutelare i lavoratori coinvolti". Ma "laddove cio' non dovesse avvenire rimane la massima disponibilita' insieme al ministro del Lavoro e gli altri ministeri coinvolti e valutare misure adeguate per la risoluzione della vertenza anche nel quadro delle misure recentemente introdotte dalla legge di bilancio che hanno implementato strumenti per la qualificazione e la risoluzione delle crisi transitorie con l'obiettivo di evitare l'interruzione strutturale dei rapporti di lavoro". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo, durante il question time all'interrogazione sull'attivazione di un tavolo di confronto ministeriale volto a garantire la continuita' produttiva e occupazionale dello stabilimento del gruppo Pfizer a Catania.

Ale

