Pfe: assemblea approva conti 2020, utile netto 6,2 mln, ricavi 130,8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 giu - L'assemblea dei soci di Pfe, societa' attiva nel Cleaning e Facility Management, ha approvato il bilancio 2020 chiuso con un utile netto di 6,2 milioni di euro e ricavi pari a circa 130,8 milioni di euro, con un aumento dell'11,7% rispetto al 2019. Il Margine Operativo Lordo e' pari a circa 15,3 milioni di euro, in aumento del 39,8% rispetto al 2019. Il risultato ante imposte si e' attestato a circa 9,8 milioni di euro, in crescita dell'8,1% rispetto all'anno precedente. Il ROI (tasso di rendimento degli investimenti in asset aziendali), e' pari al 15,90%, in aumento rispetto all'anno precedente.

Il ROE (tasso di rendimento, al netto delle imposte, del capitale proprio) e' pari al 33,27% e seppur in lieve diminuzione rispetto al 2019 risulta fra i piu' alti del settore. Contestualmente all'approvazione del bilancio, l'assemblea ha rinnovato il consiglio di amministrazione con la nomina di Paola Petrone e Silvia Romanelli. L'assemblea ha inoltre eletto Alessandro Carducci Artenisio, presidente del collegio sindacale. 'Siamo orgogliosi di presentare i risultati di un lavoro, quello di quest'ultimo anno di esercizio, che ha confermato la centralita' dei servizi per il mercato e la solidita' dello sviluppo industriale di Pfe', ha dichiarato Paolo Ciccarelli, presidente di Pfe. 'Oggi accogliamo una rinnovata configurazione del consiglio di amministrazione dell'azienda, composto da personalita' indipendenti, di riconosciuta professionalita' ed esperienza internazionale, come segnale di ambizione e miglioramento continuo del nostro posizionamento nello scenario locale e italiano. Quest'ultimo periodo, segnato dall'emergenza pandemica che ha profondamente coinvolto in particolare le tante realta' ospedaliere che serviamo, ha reso quanto mai centrale il valore e il prezioso contributo delle 6000 nostre risorse e collaboratori che, nel territorio siciliano e non solo, quotidianamente fanno grande questa azienda', ha aggiunto.

